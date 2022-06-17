Развитие авиасообщения в Ставропольском крае обсудили на ПМЭФ

На площадке международного экономического форума, который проходит в Северной столице с 15-18 июня, состоялась рабочая встреча главы Ставрополья Владимира Владимирова с председателем совета директоров авиакомпании «Азимут» Павлом Удодом.

На ней обсуждалось развитие авиасообщения в Ставропольском крае. Глава «Азимута» отметил, что первоначальные планы авиакомпании в регионе остались неизменными, несмотря на «непростые условия».

Так, в 2023 году планируется увеличить объемы авиаперевозок из аэропорта Минеральных Вод на 15%. Будут функционировать около 35 маршрутов, включая зарубежные.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров подчеркнул, что курорты Ставрополья становятся все более востребованными.

- С учётом этого, авиасообщение становится всё более значимым фактором развития края, - добавил он.