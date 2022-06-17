Троих жителей Ставрополья будут судить за вымогательство и кражу

Трое жителей Ставропольского края в возрасте от 21 до 24 лет проникли в чужую квартиру на первом этаже через окно. Они избили находившихся там девушку и двоих парней и заставили их признаться в торговле наркотиками на камеру.

После этого они стали шантажировать молодых людей, требуя у них 600 тысяч рублей. В противном случае угрожали распространить ролик с признаниями.

Также злоумышленники отобрали у потерпевших паспорта и мобильный телефон, пообещав вернуть после получения денег.

Вымогателей задержала полиция, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Ставропольскому краю. Сейчас они находятся под стражей в ожидании суда.