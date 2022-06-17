На Ставрополье начальница отдела МВД получила срок за избиение подчиненной

Начальница отделения дознания отдела МВД России по Александровскому округу Ставропольского края оказалась на скамье подсудимых. Ей было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. По результатам проверки должностное лицо отстранено от исполнения служебных обязанностей.

3 июля 2020 года женщина у себя в кабинете в грубой форме отчитала подчиненную за плохую работу, сообщает Ставропольский окружной суд. Начальница использовала нецензурные выражения, а потом схватила коллегу за шею и ударила затылком о стену.

Подчиненная получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей головы.

Суд признал начальницу отдела виновной в превышении должностных полномочий и приговорил ее к трем годам лишения свободы условно. Кроме того, ей запретили занимать должности в органах местной власти и самоуправления сроком на два года.