Прокуратура Ставропольского края начала проверку после пожара на складе резиновых изделий

Стало известно, что прокуратура Октябрьского района г. Ставрополя начала проверку по факту пожара, произошедшего на улице Коломийцева,6 на складе с резино-техническими изделиями

Напомним, в Ставрополе, 17 июня 2022 года, произошёл пожар на улице Коломийцева, 6 на складе с резино-техническими изделиями. В кратчайшие сроки пожар был устранен, пострадавших и погибших нет.

В ведомстве уточнили, что по факту возгорания проводится проверка, для установления всех причин и обстоятельств произошедшего. Специалистами будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о пожарной безопасности. По результатом станет известно, какие меры примут в ведомстве.