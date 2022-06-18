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Происшествия18 июня 2022 5:34

Прокуратура Ставропольского края начала проверку после пожара на складе резиновых изделий

Пожар на улице Коломийцева произошел 17 июня 2022 года
Анфиса КИМЕНИНИКО

Стало известно, что прокуратура Октябрьского района г. Ставрополя начала проверку по факту пожара, произошедшего на улице Коломийцева,6 на складе с резино-техническими изделиями

Напомним, в Ставрополе, 17 июня 2022 года, произошёл пожар на улице Коломийцева, 6 на складе с резино-техническими изделиями. В кратчайшие сроки пожар был устранен, пострадавших и погибших нет.

В ведомстве уточнили, что по факту возгорания проводится проверка, для установления всех причин и обстоятельств произошедшего. Специалистами будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о пожарной безопасности. По результатом станет известно, какие меры примут в ведомстве.