На Ставрополье с 18 по 20 июня в некоторых районах ожидается чрезвычайная пожароопасность

В Ставропольском крае с 20 июня установится жаркая и засушливая погода. Фото: сайт stavpogoda.ru

По данным синоптиков Ставропольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 18 по 20 июня в большинстве районах края установится чрезвычайная пожароопасность. А также в Курском и Буденновском районах под озимыми и яровыми культурами отмечается почвенная засуха.

По прогнозу синоптиков 18 июня в Ставропольском крае местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Температура воздуха прогреется до +26...+31 градусов, ветер северный 5-10 м/c. В краевой столице солнечно, преимущественно без осадков, возможен кратковременный дождь с грозой. Столбики термометра поднимутся до +26...+28 градусов.

В воскресенье, 19 июня, в регионе ожидается сильный дождь, с грозой, градом и усилением ветра до 15-18 м/c. Температура воздуха прогреется до +27...+32. В краевом центре пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Столбики термометра покажут +27...+29 градусов тепла, ветер северный 14-16 м/c.

В Ставропольском крае 20 июня преимущественно без осадков. Температура воздуха прогреется до +30...+35 градусов тепла, ветер восточный 5-10 м/c. В Ставрополе также не ожидается существенных осадков, столбики термометров поднимутся до 32 градусов тепла.