В Благодарненском городском округе у местного жителя украли ювелирные украшения на 47 тысяч рублей

Уголовное дело по факту кражи золотых изделий возбудили в Благодарненском городском округе. Сумма причиненного ущерба составила 47 тысяч рублей.

В дежурную часть ОМВД России по Благодарненскому городскому округу обратился 44-летний житель села Елизаветинского. Он сообщил сотрудникам правоохранительных органов о том, что из его дома были украдены ювелирные украшения.

Сотрудники полиции установили личность и местонахождение подозреваемого, им оказался 33-летний местный житель. Мужчину привезли в отдел внутренних дел, где он признался совершенном преступлении.

Злоумышленник рассказал полицейским, что проник в дом потерпевшего и похитил дорогие украшения, а затем и велосипед, на котором уехал из домовладения. Золотые украшения мужчина продал местной жительнице, а велосипед решил оставить себе.

Похищенные ювелирные изделия и велотранспорт изъяли, после все имущество будет возвращо законному владельцу.

- Следственным отделом ОМВД России по Благодарненскому городскому округу в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ (кража), сообщается в официальном пресс-релизе МВД России по Ставропольскому краю.