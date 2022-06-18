Губернатор Ставрополья подписал партнерское соглашение с главой Белгородской области

На площадке международного экономического форума, который проходит в Санкт-Петербурге с 15-18 июня, губернатором Ставрополья было заключено партнерское соглашение между регионом и и Белгородской областью. Об этом рассказал глава Ставрополья в своем официальном телеграм-канале.

Владимир Владимиров подписал партнерское соглашение с губернатором Белгородской области Вячеславом Владимировичем Гладковым. По словам главы Ставрополья регионы будут сотрудничать по научно-исследовательскому направлению в агропромышленной отрасли.

Данное соглашение включает в себя проведения исследований и разработок для получения конкурентоспособных технологий и продуктов в сфере сельского хозяйства. Основная работа будет проходить на базе научно-образовательного центра «Инвестиционные решения в АПК». Центр расположен в в Белгородской области.

- Вячеслав Владимирович хорошо знает о преимуществах Ставрополья, его потенциале в развитии сельского хозяйства и пищевого производства. Важнейший опыт и значительные результаты есть в этой сфере и у Белгородской области, - объявил Владимир Владимиров.

По словам главы региона, сотрудничество с Белгородской областью позволит обеспечить продовольственную безопасность для России.