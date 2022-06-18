Нарушение правил проезда перекрестка привело к ДТП в Минеральных Водах

По сообщению Госавтоинспекции Ставропольского края, нарушение правил проезда перекрестка привело к серъезному ДТП с тремя пострадавшими.

Как сказано в пресс-релизе, 17 июня 2022 года, примерно в 9 часов вечера, на 352 км. автодороги "Кавказ" водитель Хендэ СантаФе на регулируемом перекрестке выезжал на зеленый сигнал светофора. Но совершая поворот налево, водитель не дал преимущество в движении. В результате произошло столкновение с движущимся во встречном направлении прямо внедорожником Ленд Ровер Рендж Ровер. От удара машина съехала с дороги.

В результате аварии 46-летний мужчина, находящийся за рулем Хендэ, а также житель Пятигорска, и 23-летний водитель Ленд Ровера, который живет в Минеральных водах были доставлены в Минераловодскую больницу с различными телесными повреждениями.

В ведомстве заявили, что по факту автоаварии проводится проверка. Участники происшествия сдали кровь на установление состояния опьянения. Никто из них не является злостным нарушителем ПДД.