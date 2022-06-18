На выходных в Ставрополе запланировали 4 концерта

В Ставрополе планируют провести четыре летних концерта под открытым небом в выходные дни.

В субботу, 18 июня 2022 года, проведут два мероприятия. Первое пройдет в Ботаническом саду. Вокальный ансамбль «45 параллель» выступит на Липовой аллее в 16:00 часов вечера.

На пионерском пруду, в творческом пространстве «Лофт Фест», каждый желающий может выступить и рассказать о своем таланте. Можно спеть песню, станцевать, прочитать стихотворения или сыграть на музыкальном инструменте. Концерт запланирован на 19:00 часов вечера, в случае непогоды встречу перенесут в зал молодежного пространства «Лофт».

В воскресенье, 19 июня 2022 года, на Пионерском пруду состоится концерт. Духовой оркестр им. Осиновского Д.А. порадует гостей и местных жителей инструментальными композициями в 18:00 часов вечера.

В 20:00 на уличной сцене за зданием Детской школы искусств № 2 (ул. Суворова, 3) ставропольцев ждет творческий вечер под гитару. Свои композиции исполнят Антон Бережной, Ашот Мусалян, Тамара Жадан.