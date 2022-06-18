Жительница Владикавказа перевела мошенникам 700 тысяч рублей

Во Владикавказе местная жительница перевела мошенникам 700 тыс. рублей, надеясь избежать «финансовых потерь». Женщина волновалась, что деньги спишут с банковского счета.

Как стало известно, в Отдел полиции №2 УМВД России по г. Владикавказу обратилась местная жительница 1969 года рождения. Она рассказала сотрудникам полиции, что у нее похитили большую денежную сумму. Оказалось, что мошенники действовали дистанционно.

По словам потерпевшей, ей ей поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником правоохранительной структуры. Мужчина сказал ей, что 700 000 рублей на ее банковском счете необходимо срочно защитить от несанкционированного списания. Для этого потерпевшей необходимо было перевести все деньги на счет, который продиктовал ей неизвестный, представившийся сотрудником полиции.

В официальном пресс-релизе ведомства также сказано, что о подобных способах мошенничества горожанка была осведомлена из средств массовой информации, однако доверилась дистанционному аферисту.