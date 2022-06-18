Полицейские Владикавказа разыскали несовершеннолетнюю девушку

Полицейские Владикавказа разыскали несовершеннолетнюю 18 июня 2022 года.

Как стало известно, 17 июня в Дежурную часть отдела полиции №3 УМВД России по г. Владикавказу с заявлением о пропаже 16-летней дочери обратилась мать девушки. К поиску местной жительницы оперативно подключились все службы североосетинской полиции.

В ведомстве сообщили, что установить местоположение местонахождение разыскиваемой девушки удалось уже в течение считанных часов. Разыскиваемая была найдена в подъезде одного из многоквартирных домов во Владикавказе.

Полицеские выяснили, что девушка пыталась скрыться от родственницы, с которой должна была улететь в Москву. Разыскиваемая призналась, что не подумала о последствиях своего поступка и переживаниях, которые доставила всем своим родным.

Сотрудники ПДН провели с подростком профилактические беседы о недопущении такого необдуманного поведения. В настоящее время девочка дома, её жизни ничего не угрожает.