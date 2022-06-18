Ставропольские полицейские устанавливают личность телефонного мошенника

В Отдел полиции № 3 Управления МВД России по городу Ставрополю обратилась 60-летняя местная жительница. Женщина рассказала полицейским о том, что ее обманул мошенник.

Стало известно, что пенсионерке поступил звонок от мужчины, который представился сотрудником одного из финансовых учреждений. Злоумышленник убедил потерпевшую перевести крупную сумму денег на другой счет, чтобы обезопасить их от несанкционированного списания и незаконного оформления на ее имя кредита.

Обманутая женщина, следуя инструкциям мошенника, осуществила две процедуры кредитования и полученные деньги вместе с личными сбережениями в сумме свыше 260 тысяч рублей перевела через банкомат на счет, который ей указал преступник.

Спустя время пенсионерка поняла, что попалась на уловки мошенников, и обратилась с заявлением в полицию.

- Следственным отделом №3 СУ Управления МВД России по городу Ставрополю по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 (мошенничество) УК РФ, - сообщили в пресс-службе ведомства.