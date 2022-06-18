Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 июня 2022 12:12

Киберспортсменка из Северной Осетии выиграла турнир CS:GO

Девушка получила 50 000 долларов
Анфиса КИМЕНИНИКО

Виктория Казиева стала лучшей на турнире CS:GO в Бостоне. Ее команда выиграла 50 000 долларов.

Среди киберспортсменов девушка из Северной Осетии известна как Tory. Jyf — она состоит в Nigma Galaxy. Любовь к киберспорту у осетинке появилась еще в 11 лет, когда в компьютерные игры играли ее старшие братья. Умение пришло к Виктории не сразу, но затем у нее стало получаться все лучше и лучше.

Через некоторое время осетинку пригласили в женскую команду и она впервые стала участвовать в международных соревнования: первый турнир прошел в Польше.

Мама Виктории Казиевой сначала была против увлечения дочери, но спустя время она стала искренне болеть за девушку. Для того, чтобы заполучить долгожданную победу, Виктория тренировалась каждый день почти три недели. На турнире ее команда обошла бразильянок и выиграла. Теперь в планах у киберспортсменки — стать членом мужской команды.