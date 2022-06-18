Киберспортсменка из Северной Осетии выиграла турнир CS:GO

Виктория Казиева стала лучшей на турнире CS:GO в Бостоне. Ее команда выиграла 50 000 долларов.

Среди киберспортсменов девушка из Северной Осетии известна как Tory. Jyf — она состоит в Nigma Galaxy. Любовь к киберспорту у осетинке появилась еще в 11 лет, когда в компьютерные игры играли ее старшие братья. Умение пришло к Виктории не сразу, но затем у нее стало получаться все лучше и лучше.

Через некоторое время осетинку пригласили в женскую команду и она впервые стала участвовать в международных соревнования: первый турнир прошел в Польше.

Мама Виктории Казиевой сначала была против увлечения дочери, но спустя время она стала искренне болеть за девушку. Для того, чтобы заполучить долгожданную победу, Виктория тренировалась каждый день почти три недели. На турнире ее команда обошла бразильянок и выиграла. Теперь в планах у киберспортсменки — стать членом мужской команды.