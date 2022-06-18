Молодой ученый из Харькова перевел диссертацию на русский язык, чтобы защитить работу в СКФУ

Молодой ученый Денис Волошин перевел диссертационный труд с украинского на русский. Фото: пресс-служба СКФУ.

Аспирант национального технического университета «Харьковский политехнический институт» Денис Волошин перевел диссертационный труд с украинского на русский. Молодой человек сделал это, чтобы защитить работу в Северо-Кавказском федеральном университете.

В Северо-Кавказском федеральном университете рассказали, что диссертация молодого ученого посвящена перспективной и актуальной теме. В работе представлена разработка защиты беспилотных летательных аппаратов от внешних информационных воздействий.

Аспиранту помогал руководитель Института цифрового развития СКФУ, кандидат технических наук Вячеслав Петренко. Он стал научным руководителем Дениса Волошина.

Сам молодой специалист объяснил, что выбрал Северо-Кавказский федеральный университет - не случайно. По мнению Дениса Волошина, СКФУ обладает большими возможностями в научной сфере и внушительной технической базой.

- В университете работают ученые, занимающиеся научными исследованиями по теме моей диссертации, имеющие большой опыт. Здесь дают качественное образование на высоком уровне, – поделился своими впечатлениями Денис Волошин.

В СКФУ пришли к выводу, что работа молодого ученого относится к разряду самых перспективных направлений.

- Идеи, изложенные аспирантом в диссертационном труде, интересны и могут быть полезны. Важно, что молодые ученые с Украины, несмотря на сложившуюся ситуацию, видят свое научное будущее именно в России, опираясь на российское академическое сообщество, - объясняют в университете.

Ректор Северо-Кавказского федерального университета Дмитрий Беспалов убежден, что двери СКФУ всегда широко открыты для всех тех, кто по-настоящему хочет учиться.

- Университет готов оказать помощь аспирантам и студентам, у которых возникают сложности с обучением. Задача университета поддержать всех, кому нужна помощь в это непростое время, - уверяет Дмитрий Беспалов.

Нужно сказать, что в Северо-Кавказском федеральном университете учатся два студента из Донецкой Народной Республики. Они проходят обучение по таким направлениям подготовки как «Перевод и переводоведение» и «Туризм».

Стало известно, что не так давно СКФУ получил новые обращения по вопросу перевода еще нескольких граждан, проживающих на территории ДНР, ЛНР и Украины. С десятью студентами проведены консультации по процедуре перевода. Молодым людям также разъяснили, как стать студентами СКФУ для продолжения обучения в университете.