В Ставрополе жители Мамайки и Октябрьского района останутся без света

Жители Мамайки и Октябрьского района в Ставрополе предупредили, что несколько дней у них не будет электричества. Районы останутся без света, потому что будут проводить ремонтные работы на воздушных линиях электропередачи.

Электричество отключат с 20 по 24 июня 2022 года с 9.00 до 11.30 и с 13.30 до 16.30. В районе Мамайки света не будет по следующим адресам:

- улица Баумана, Красноармейская, Пономарева, Серова;

- переулок Львовский и Сухумской

В Октябрьском районе планируют ограничить подачу электричества с с 27 июня по 6 июля. В указанный период времени - с 9.00 до 16.30 света не будет по следующим адресам:

с 27 по 29 июня — на улице Лозовой (дома от №1 до №24);

с 30 июня по 6 июля — на улицах Евдокиевской (дома от №3 до №19) и Отрадной (дома от №1 до №24А).

Для уточнения всей необходимой информации нужно обращаться по телефонам АО «Горэлектросеть»: 009, 26-03-00, 29-12-35.