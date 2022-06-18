Проезд в некоторых маршрутках города Ставрополя подорожает

В воскресенье, 18 июня, стало известно, что стоимость проезда на некоторых автобусных маршрутах в Ставрополе будет увеличен с 1 июля 2022 года. Об этом уведомляют перевозчики.

Оплата за проезд поднимется до 32 рублей на нескольких маршрутах. Перевозчики объявили, что это будут транспортные средства с номерами маршрутов: №№ 16, 16А № 20.

Список также пополнится маршрутами №№ 25, 27, 28, 35.

Еще раньше, «КП-Ставрополь» писала, что с 27 июня стоимость проезда увеличится до 32 рублей на маршруте № 48.