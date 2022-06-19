На Ставрополье сохраняется нулевая летальность от коронавируса. В течение трех суток в крае не умер ни один пациент с COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе от коронавируса скончались 7077 человек.

Тем временем новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией продолжают выявлять. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 48 жителей региона, из них трое - дети. Двум несовершеннолетним потребовалась госпитализация. Общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии составило 198 864 человека.

Также на утро воскресенья 19 июня 2022 года еще 68 ставропольцев полностью излечились от COVID-19, всего выздоровевших 189 080.