Древнее захоронение сарматов нашел рыбак в Ставропольском крае

Ставропольский рыбак обнаружил древнее сарматское захоронение, датируемое II веком до н.э. Инцидент произошел в станице Воскресенской Новоалександровского округа. Во время рыбалки мужчина увидел торчащие из насыпи кости и вызвал полицию. Правоохранители подключили к делу археологов. Об этом сообщает управление по информполитике СК.

Выяснилось, что захоронение – сарматское. В кургане оказались останки молодого парня, которому не более 20 лет, а также кости барана и нож.

По словам Игоря Воронина, руководителя археологической группы, обнаружены также и кувшины, которые помогли установить приблизительную дату погребения.

Отмечается, что обнаружение подобных захоронений – большая редкость, поэтому местным археологам предстоит много исследовательской работы.