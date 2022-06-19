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Общество19 июня 2022 6:07

Древнее захоронение сарматов нашел рыбак в Ставропольском крае

Останки датируются приблизительно II веком до нашей эры
Алина МАКСИМОВА

Ставропольский рыбак обнаружил древнее сарматское захоронение, датируемое II веком до н.э. Инцидент произошел в станице Воскресенской Новоалександровского округа. Во время рыбалки мужчина увидел торчащие из насыпи кости и вызвал полицию. Правоохранители подключили к делу археологов. Об этом сообщает управление по информполитике СК.

Выяснилось, что захоронение – сарматское. В кургане оказались останки молодого парня, которому не более 20 лет, а также кости барана и нож.

По словам Игоря Воронина, руководителя археологической группы, обнаружены также и кувшины, которые помогли установить приблизительную дату погребения.

Отмечается, что обнаружение подобных захоронений – большая редкость, поэтому местным археологам предстоит много исследовательской работы.