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Общество19 июня 2022 6:44

В Ставрополе стартовала благотворительная акция «Собери ребенка в школу»

Горожане могут помочь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
Алина МАКСИМОВА

В Ставрополе стартовала благотворительная акция «Собери ребенка в школу». Горожане могут помочь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации собрать школьников к новому учебному году.

Школьную форму и принадлежности для учеников городских школ принимает Комитет труда и социальной защиты населения администрации Ставрополя по адресу: ул. Ленина, д. 415 Б, каб. 108. Телефоны для справок: 56-66-93; 56-19-97.

Помощь будет передана деткам, находящимся в социально опасном положении, оставшимся без попечения родителей, детям-инвалидам и беженцам из Донецка и Луганска.