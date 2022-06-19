Ставрополец потерял 70 тыс рублей при покупке товара в интернете

Житель Ставрополя потерял 70 тыс рублей, пытаясь купить доски по объявлению на одном из сайтов в интернете. Продавец настоял на предварительной оплате товара. 47-летний житель Ставрополя перевел деньги продавцу, но досок он так и не получил. Более того, продавец, оказавшийся мошенником, перестал выходить на связь.

В итоге ставрополец обратился с заявлением в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

- Сотрудниками полиции проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности и местонахождения предполагаемого участника противоправного деяния, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю.