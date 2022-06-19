Ставропольских медработников поздравил с праздником глава региона

Ставропольские медики отмечают сегодня, 19 июня, свой профессиональный праздник. С Днем медицинского работника всех причастных поздравил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Глава региона отметил, что, пройдя испытание пандемией, ставропольские медики стали большой и дружной семьей, а каждый, кого спасли врачи, — членом этой семьи.

- Я желаю вам здоровья и счастья, неизменной выдержки и новых побед в профессии и в жизни, - сказал губернатор. – Пусть забот и тревог у медиков станет меньше, и все чаще звучат слова «Спасибо врачам!».