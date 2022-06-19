Обстоятельства ночной драки выясняет полиция Ставрополя

В Ставрополе в ночь на 19 июня на улице Рогожникова произошла потасовка. Инцидент был снят на видео. На кадрах видно, что у одного из подъездов высотки выясняют отношения порядка 10 молодых людей.

Местные жители сообщили о происходящем в полицию.

- Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОП№4 Управления МВД России по городу Ставрополю опросили очевидцев произошедшего. Заявлений от граждан не поступало. В медицинское учреждение по данному факту обращений не было, - сообщили в пресс-службе краевого главка.

По данному факту проводится проверка.