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Происшествия19 июня 2022 12:04

Житель Невинномысска ответит за фиктивную регистрацию трех иностранцев

В отношении 53-летнего мужчины возбуждено уголовное дело
Алина МАКСИМОВА

За фиктивную постановку на регистрационный учет трех иностранцев предстоит ответить 53-летнему жителю Невинномысска. Факт фиктивной регистрации установили сотрудники правоохранительных органов в ходе проведения оперативных мероприятий по пресечению фактов нарушения миграционного законодательства.

Выяснилось, что мужчина прописал трех иностранцев в своем жилище без предоставления им помещения для проживания, - сообщает пресс-служба МВД по Ставропольскому краю.

В отношении жителя Невинномысска возбуждено уголовное дело по статье «Постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации».