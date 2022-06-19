Житель Невинномысска ответит за фиктивную регистрацию трех иностранцев

За фиктивную постановку на регистрационный учет трех иностранцев предстоит ответить 53-летнему жителю Невинномысска. Факт фиктивной регистрации установили сотрудники правоохранительных органов в ходе проведения оперативных мероприятий по пресечению фактов нарушения миграционного законодательства.

Выяснилось, что мужчина прописал трех иностранцев в своем жилище без предоставления им помещения для проживания, - сообщает пресс-служба МВД по Ставропольскому краю.

В отношении жителя Невинномысска возбуждено уголовное дело по статье «Постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации».