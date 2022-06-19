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Общество19 июня 2022 13:53

Пятигорского альпиниста спасатели передали специалистам медицины катастроф

Мужчина повредил ногу при восхождении и был эвакуирован на вертолете
Алина МАКСИМОВА

Пятигорского альпиниста, повредившего ногу при восхождении на пик Терсколак, выручили спасатели Кабардино-Балкарии. Мужчину эвакуировали и передали в руки специалистов. Его жизни ничего не угрожает.

- Пострадавшего с помощью вертолета «Хелиэкшн» эвакуировали вниз в Терскол и передали сотрудникам центра медицины катастроф, - сообщили в пресс-службе ГУ ЧС по КБР.

В ведомстве отметили, что в поисково-спасательных работах участвовали спасатели от МЧС России в количестве 17 человек и 1 единица техники.

Напомним, утром 19 июня 2022 года спасатели получили сообщение о том, что одному из альпинистов, покоряющих вершину, нужна помощь. Выяснилось, что он повредил ногу в пути. Восхождение мужчина совершал в составе незарегистрированной группы из четырех человек.