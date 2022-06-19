Торговый центр «Алые паруса» горит во Владикавказе

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РСО-Алания

Во Владикавказе загорелось здание торгово-развлекательного центра «Алые Паруса». Сообщение о возгорании здания по улице Калинина поступило на пульт дежурного МЧС в 21.26 воскресенья 19 июня 2022 года.

На место ЧП тут же выдвинулись пожарные расчеты. Из здания эвакуировано 65 человек. Огнем охвачено более 450 квадратных метров здания.

- Силы и средства МЧС России работают по пожару второго ранга сложности, - сообщили в пресс-службе МЧС по Северной Осетии.

О пострадавших не сообщается. Что стало причиной пожара предстоит выяснить специалистам.

Тем временем, на место ЧП прибыл прокурор Затеречного района Владикавказа Джамал Хинчагов. По факту возгорания прокуратура организовала проверку по результатам которой будут приняты меры прокурорского реагирования.