После выходных врачи Ставрополья выявили 30 новых случаев коронавируса

В Ставропольском крае к утру 4 июля врачи выявили и подтвердили 30 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе у одного ребенка. Всего с начала пандемии болезнь поразила 199,4 тысячи ставропольцев.

18 человек попали на свободные ковид-койки в региональных больницах. Их пришлось госпитализировать из-за серьезных симптомов коронавируса. Среди пациентов - тот самый зараженный ребенок. Отметим, уровень госпитализации остается стабильно невысоким, однако никогда не приближается к нулю. Всего на территории края развернуто 180 мест для пациентов с коронавирусом, 16% из них незаняты.

За сутки полностью выздоровели 47 человек, врачи не зафиксировали ни одного летального случая. В отличии от уровня госпитализации, летальность в регионе практически нулевая.