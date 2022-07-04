Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия4 июля 2022 6:17

В Кочубеевском округе 42-летний водитель погиб в ДТП с пассажирской ГАЗелью

Погибший оказался жителем соседнего региона
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
Фото: ГИБДД Ставропольского края

Фото: ГИБДД Ставропольского края

В 4 утра 3 июля в Кочубеевском округе Ставропольского края произошла смертельная автоавария. На дороге "Невинномысска - Эрсакон" столкнулись ВАЗ-21102 и пассажирская ГАЗель. Один человек погиб.

- Водитель автомобиля ВАЗ-21102, совершая поворот налево, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем ГАЗель Next, который двигался во встречном направлении прямо, - пояснили произошедшее в ГИБДД региона.

Погиб водитель легковушки, 42-летний житель соседнего региона. Водитель ГАЗели не пострадал, в салоне пассажиров не было. Полиция проводит проверку.

Напомним, за выходные в Ставропольском крае произошло 17 ДТП, в которых один человек погиб, еще 24 получили травмы.