В Кочубеевском округе 42-летний водитель погиб в ДТП с пассажирской ГАЗелью

Фото: ГИБДД Ставропольского края

В 4 утра 3 июля в Кочубеевском округе Ставропольского края произошла смертельная автоавария. На дороге "Невинномысска - Эрсакон" столкнулись ВАЗ-21102 и пассажирская ГАЗель. Один человек погиб.

- Водитель автомобиля ВАЗ-21102, совершая поворот налево, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем ГАЗель Next, который двигался во встречном направлении прямо, - пояснили произошедшее в ГИБДД региона.

Погиб водитель легковушки, 42-летний житель соседнего региона. Водитель ГАЗели не пострадал, в салоне пассажиров не было. Полиция проводит проверку.

Напомним, за выходные в Ставропольском крае произошло 17 ДТП, в которых один человек погиб, еще 24 получили травмы.