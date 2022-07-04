В Ставрополе на улице Доваторцев в аварии пострадали мать и 4-летняя дочь

В пресс-службе ГИБДД Ставропольского края сообщили об аварии, которая произошла вечером 3 июля в Ставрополе на улице Доваторцев. Легковушка с матерью и ребенком столкнулась с грузовой ГАЗелью.

- Водитель автомобиля Чери Тигго в районе пересечении с улицей Серова, совершая маневр левого поворота, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с грузовой ГАЗелью, которая двигалась во встречном направлении. По инерции оба транспортных средства наехали на металлическое ограждение, - пояснили в ведомстве.

В аварии пострадала 43-летняя мать и ее 4-летняя дочь. Девочка была в специальном кресле, что спасло ее от серьезных травм. За рулем легковушки был местный житель, который был трезв и нарушителем ПДД не являлся. Полиция проводит проверку.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о другом ДТП с участием пассажирской ГАЗели. В этом инциденте водитель легкового автомобиля погиб на месте.