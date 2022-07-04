В поселке в Ставропольском крае 10 новостроек подключат к электроснабжению

Фото: "Россети Северный Кавказ"

«Россети Северный Кавказ» подключат к энергосетям компании 10 строящихся домов, расположенных в поселке Ленинский Минераловодского района Ставрополья.

Для обеспечения надежным и качественным электроснабжением жителей будущих домов по улице Карла Маркса специалисты Минераловодских РЭС филиала «Ставропольэнерго» приступили к техническим мероприятиям.

На сегодняшний день завершено строительство воздушных линий напряжением 0,4 и 6 кВ с установкой 12 опор и порядка полукилометра современного самонесущего изолированного провода (СИП).

«Новые линии электропередачи и трансформаторная подстанция напряжением 630 кВА, которую предстоит установить в населенном пункте, позволят в дальнейшем дополнительно присоединить к сетям еще 17 участков. Для данных собственников значительно сократятся сроки технологического присоединения (с 6 месяцев до 30 дней) в связи с отсутствием необходимости строительства дополнительных энергообъектов», - отметил директор филиала «Россети Северный Кавказ» - «Ставропольэнерго» Игорь Демчак.

Всего в поселке Ленинский под индивидуальное жилищное строительство выделено 136 новых земельных участков. В этой связи при обращении в сетевую компанию новых заявителей строительство объектов электросетевого хозяйства будет продолжено.

Ранее энергетики электрифицировали новые улицы в поселках Юца в Предгорном районе, Загорский в Минераловодском районе, а также в селах Старомарьевка и Грачёвка в Грачевском районе.