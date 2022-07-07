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Общество7 июля 2022 5:26

На Ставрополье в два раза выросло число госпитализированных с коронавирусом 7 июля

Детей с COVID-19 также стали чаще отправлять в больницу
Иван НЕТРЕБКО
Иван НЕТРЕБКО

Общий уровень заболеваемости коронавирусом в Ставропольском крае по данным на 7 июля 2022 года остался в целом на прежнем уровне, но резко выросло число госпитализаций. Это следует из актуальной сводки по эпидемиологической ситуации в регионе, опубликованной губернатором Владимиром Владимировым на своей официальной странице Вконтакте.

За минувшие сутки COVID-19 был выявлен у 57 человек (днем ранее - у 61). Госпитализации понадобилась практически вдвое большему количеству людей - 21, до этого - 12. Из больницы выписались 4 пациента (+1 к предыдущему дню).

- Самое главное, снова за сутки не зафиксировано ни одного летального случая, связанного с коронавирусом, - отметил Владимиров.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом среди детей на Ставрополье практически не изменилась, только если сутки назад из пяти заразившихся в больницу отправили двоих, то к четвергу - троих. Остальные ребята проходят лечение на дому.