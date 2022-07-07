Власти объяснили, что будет с учениками четырех ремонтируемых школ в Ставрополе

В 11 образовательных учреждениях Ставрополя (семи школах, трех детских садах и одном учреждение допобразования) проходят текущие ремонты. А сразу в четырех школах Ставрополя проводится капитальный ремонт.

Сначала он начался в гимназии №3 на улице Комсомольской, 64 и в лицее №38 на улице Шпаковской, 85. Теперь к ним добавились школы №28 (Пригородная, 70) и №41 (Бабушкина, 2а). В первых двух учреждения демонтируют старую штукатурку, напольное и потолочное покрытие, отремонтируют системы отопления и проведут фасадные работы; в двух других также приведут в порядок фасад, обновят инженерные коммуникации, отремонтируют кровлю, кабинеты, пищеблок, столовую и спортзал.

В связи с этим у родителей детей, которые уже учатся или только поступают в перечисленные школы, возник резонный вопрос - а что будет с образовательным процессом?

Местные власти объяснили, что на учебный год ремонт не повлияет.

- Все работы в детсадах закончат до 15 июля, а в школах - до 5 августа. После чего межведомственная комиссия проверит готовность образовательных учреждений к учебному году и работе в осенне-зимний период, - уточнили «КП-Северный Кавказ» в администрации Ставрополя.