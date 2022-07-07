Цистерна с опасным грузом врезалась в фуру на Ставрополье

Оба грузовика серьезно пострадали. Фото: t.me/gibdd26

В Ставропольском крае произошла серьезная авария с участием двух грузовиков. На путепроводе «Западный» на встречную полосу выскочил и столкнулся с КАМАЗом грузовик Volvo. Судя по маркировке на цистерне, он перевозил в условиях повышенной температуры вещества, опасные для окружающей среды.

Как уточнили «КП-Северный Кавказ» в УГИБДД по СК, обгон в данном месте запрещен. По какой причине на него пошел 44-летний житель Изобильного, находившийся за рулем «Вольво», выясняется.

Пока оба водителя находятся в больнице, сотрудники краевой Госавтоинспекции продолжают проверку по факту данной аварии.

Ранее «КП» писала, как школьница из Невинномысска получила контузию во время перехода дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.