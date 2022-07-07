Ставропольский фермер обманул государство на два миллиона и сел на два года

В Ставропольском крае вынесен обвинительный приговор по делу о мошенничестве в отношении местного фермера. В пресс-службе УФСБ по СК уточнили, что глава крестьянско-фермерского хозяйства совершил махинации с субсидией на поддержку бизнеса.

Как следует из материалов дела, мужчина решил получить деньги по программе Министерства сельского хозяйства, направленной на развитие семейных животноводческих ферм. Он подготовил фиктивные документы и получил по ним субсидию более чем в два миллиона рублей. После чего подготовил столь же фиктивные отчеты об успешном освоении полученных средств и выполнении всех предусмотренных программой обязательств.

Обман вскоре был раскрыт. По четвертой части статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», фермеру грозило до 10 лет лишения свободы и штраф в размере миллиона рублей. Но его приговорили к двум годам колонии и штрафу в размере 100 тысяч рублей. Также же мужчина должен будет возместить государству незаконно полученные деньги.