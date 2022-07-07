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Общество7 июля 2022 9:24

В Кисловодске казачий патруль задержал 50 дебоширов и юных хулиганов

Всех нарушителей доставили в отдел полиции
Анфиса КИМЕНИНИКО
Среди задержанных есть несовершеннолетние правонарушители. Фото: Пресс-служба города-курорта Кисловодска

Среди задержанных есть несовершеннолетние правонарушители. Фото: Пресс-служба города-курорта Кисловодска

Казаки вместе с сотрудниками органов правопорядка задержали свыше 50 человек, которые совершали административные правонарушения в Кисловодске. Найти и задержать столько злостных нарушителей удалось благодаря слаженной работе специалистов.

Отмечают, что нарушителей спокойствия задержали не за один день, а за последнее время. В отдел полиции были доставлены отчаянные дебоширы, преступники, которые находятся в розыске, несовершеннолетние правонарушители и другие злоумышленники.

В пресс-службе администрации города рассказали, что казаки всегда помогали городу добровольно и безвозмездно охранять город.

- Казаки патрулируют улицы, парки, скверы, следят за порядком в местах захоронений.

Ежедневно на службе задействовано 8-10 казаков - прокомментировали основную работу казаков в ведомстве.