В Кисловодске казачий патруль задержал 50 дебоширов и юных хулиганов

Среди задержанных есть несовершеннолетние правонарушители. Фото: Пресс-служба города-курорта Кисловодска

Казаки вместе с сотрудниками органов правопорядка задержали свыше 50 человек, которые совершали административные правонарушения в Кисловодске. Найти и задержать столько злостных нарушителей удалось благодаря слаженной работе специалистов.

Отмечают, что нарушителей спокойствия задержали не за один день, а за последнее время. В отдел полиции были доставлены отчаянные дебоширы, преступники, которые находятся в розыске, несовершеннолетние правонарушители и другие злоумышленники.

В пресс-службе администрации города рассказали, что казаки всегда помогали городу добровольно и безвозмездно охранять город.

- Казаки патрулируют улицы, парки, скверы, следят за порядком в местах захоронений.

Ежедневно на службе задействовано 8-10 казаков - прокомментировали основную работу казаков в ведомстве.