На Ставрополье отклонили тысячу заявок на догазификацию дворов

В Ставропольском крае 11 тысяч дворов могут поучаствовать в программе догазификации (подведение труб до участка в газифицированных поселках - Пр.). Уже три тысячи заявок находятся в работе, но еще тысячу власти отклонили. Причину объяснили на брифинге регионального минпрома.

- Некоторые из них дублируются. А другие заявители присылают не все документы: нужны свидетельство о регистрации права на землю, свидетельство о регистрации права на жилой дом. Мы связываемся с людьми, говорим, каких документов не хватает, - заявил начальник отдела догазификации АО «Газпром газораспределение Ставрополь» Игорь Винник.

Кроме того, некоторые собственники подают заявки, в которых указаны садовые участки. Они не входят в программу - только жилые дома.