Мисс Вселенная покажет кое-что интересное жителям Кисловодска

На Ставрополье привезут лучшие работы петербургских художников. Фото: фонд «Созидающий мир»

9 июля в Кисловодске откроется выставка современных художников-передвижников «Искусство объединять». С 2011 году петербургские живописцы в рамках творческих экспедиций путешествуют по всей России. За это время они создали более полутора тысяч полотен. В Кисловодск привезут 34 из них.

Выставка будет проходить до 20 июля в Нарзанной галерее. Здание в форме ключа, построенное в период с 1848 по 1858 год по проекту архитектора Самуила Уптона, является одним из старейших памятников архитектуры Кисловодска и относится к объектам культурного наследия федерального значения.

Оксана Федорова - известная модель и телеведущая. Фото: фонд «Созидающий мир»

Торжественная церемония открытия выставки запланирована на 11 утра. В ней примет участие телеведущая Оксана Федорова, завоевавшая в 2002 году титул «Мисс Вселенная».