Свыше 2000 км ЛЭП 04 – 20 кВ подготовили «Россети Северный Кавказ» к работе зимой

Фото: «Россети Северный Кавказ»

«Россети Северный Кавказ» продолжают активную подготовку электросетевого комплекса Северо-Кавказского федерального округа к работе в условиях низких температур и максимума нагрузок.

За шесть месяцев текущего года в рамках реализации Программы эксплуатации, технического обслуживания и ремонта 2022 года энергетики отремонтировали более 2 тысяч километров воздушных линий электропередачи (ЛЭП) класса напряжения 0,4 – 20 кВ.

Самый большой объем работ – порядка 1,2 тысячи километров – энергетики провели в Республике Дагестан.

На Ставрополье комплекс технических мероприятий реализован на 568 километрах ЛЭП. В зоне ответственности управляемого «Чеченэнерго» выполнен ремонт почти 111 километров воздушных линий электропередачи 0,4 – 20 кВ. В Северной Осетии первоначальные эксплуатационные характеристики рабочие бригады вернули 69 километрам воздушных линий, в Кабардино-Балкарии – 48,5 километрам ЛЭП. В Карачаево-Черкесии и Ингушетии специалисты подготовили к сезону пиковых нагрузок 45,6 и 18 километров линий распределительных сетей соответственно.

Линии электропередачи можно смело назвать кровеносной системой электроэнергетической отрасли. Их надежное функционирование – важное условие целостности и устойчивости энергосистемы регионов СКФО. Выполнение профилактических и ремонтных мероприятий на энергообъектах позволяет в том числе обеспечить надежность и качество электроснабжения потребителей, существенно снизить потери электроэнергии.

Именно поэтому своевременную подготовку ЛЭП к осенне-зимнему периоду в энергокомпании относят к числу наиболее значимых работ и уделяют им повышенное внимание.

Напомним, «Россети Северный Кавказ» в 2022 году направят порядка 3,3 млрд рублей на плановый ремонт и техническое обслуживание энергообъектов СКФО.