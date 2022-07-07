Уроженец Баку убил парня бывшей девушки в Ессентуках, отсидев за его избиения

В Ессентуках вынесли обвинительный приговор уроженцу Баку, который убил парня бывшей девушки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

В 2018 году мужчина из ревности избил сожителя бывшей девушки, за что его посадили. Через два года он освободился и вернулся к дому женщины, во дворе которого стал выпивать. Затем, увидев ее парня, предложил ему выпить, а затем развязал конфликт, переросший в драку. После многочисленных ударов руками и ногами злоумышленник схватил камень и закончил начатое. Затем он оттащил тело в безлюдное место.

Обвиняемый настоял на суде присяжных. Но даже они не поверили ему - признали его виновным и не заслуживающим снисхождения при назначении наказания. На основе такого вердикта суд приговорил уроженца Баку к 13 годам колонии строгого режима.