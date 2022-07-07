В Дагестане утвердили обвинительное заключение местному жителю, который завысил себе возраст

Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу местного жителя. Мужчина, 1972 года рождения, обвиняется по статье «мошенничество при получении выплат».

Как считает следствие, в 2018 году, подозреваемый дал взятку должностному лицу отдела управления Пенсионного Фонда России в в Акушинском районе Дагестана. Сумма взятки составила 80 тысяч рублей. Сотрудник пенсионного фонда должен был помочь ему в оформлении песнии.

Госслужащий внес в техническую программу заведомо ложные сведения: он завысил возраст злоумышленника на 20 лет. Таким образом была запущена автоматическая процедура назначения пенсии.

Как стало известно позже, с декабря 2018 по февраль 2019 года, мошенник незаконно получил выплаты в размере 120 тысяч рублей. В данный момент полностью возмещен ущерб.

-Уголовное дело для рассмотрения по существу прокуратурой направлено в Советский районный суд г. Махачкалы, - сообщается в официальном пресс-релизе ведомства.