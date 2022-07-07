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Общество7 июля 2022 12:52

В Дагестане утвердили обвинительное заключение местному жителю, который завысил себе возраст

Мужчина смошенничал и получил пенсионные выплаты
Анфиса КИМЕНИНИКО

Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу местного жителя. Мужчина, 1972 года рождения, обвиняется по статье «мошенничество при получении выплат».

Как считает следствие, в 2018 году, подозреваемый дал взятку должностному лицу отдела управления Пенсионного Фонда России в в Акушинском районе Дагестана. Сумма взятки составила 80 тысяч рублей. Сотрудник пенсионного фонда должен был помочь ему в оформлении песнии.

Госслужащий внес в техническую программу заведомо ложные сведения: он завысил возраст злоумышленника на 20 лет. Таким образом была запущена автоматическая процедура назначения пенсии.

Как стало известно позже, с декабря 2018 по февраль 2019 года, мошенник незаконно получил выплаты в размере 120 тысяч рублей. В данный момент полностью возмещен ущерб.

-Уголовное дело для рассмотрения по существу прокуратурой направлено в Советский районный суд г. Махачкалы, - сообщается в официальном пресс-релизе ведомства.