В Северной Осетии третьи сутки ищут пропавшую Дарью Шевченко

В Северной Осетии полицейские продолжают поиски исчезнувшей Дарьи Шевченко. 30-летняя местная жительница пропала в в Куртатинском ущелье в понедельник, 4 июля 2022 года.

В связи с произошедшим, было собрано экстренно совещание в ОМВД России по Алагирскому району. В ведомстве создали специальную рабочую группу для проведения поисково-спасательной операции.

Поиски ведутся уже третьи сутки, девушку ищут региональные сотрудники полиции вместе с поисково-спасательным отрядом МЧС, а также с представителями других служб. В настоящее время спасатели обследуют русло и пойму реки Фиагдон, а пешие группы прочесывают местность вдоль всей береговой линии.

- По предварительной информации 4 июля 2022 года по собственной неосторожности сорвалась в реку Фиагдон вблизи с. Гусара Алагирского района республики, - сообщили в официальном пресс-релизе МВД Северной Осетии.