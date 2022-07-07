В Железноводске местный житель с сыном нашли снаряд времен ВОВ

В Железноводске отец с сыном прогуливались по лесу. В листве они обнаружили боеприпас времен ВОВ. Местный житель сразу же огородил пространство и вызвал сотрудников полиции на место обнаружения снаряда.

Военный снаряд нашли у подножия горы Бештау. Об этой находке рассказали, в четверг, 7 июня, в пресс-службе администрации муниципалитета.

- В связи с тем, что мужчина — бывший военнослужащий, он сразу понял, какая находка перед ними. Житель курорта самостоятельно огородил место и вызвал сотрудников полиции, - рассказали в мэрии города.

На место прибыли специалисты, они оперативно разминировали боевой снаряд времен ВОВ.

Снаряд пролежал в земле и листве больше 75 лет. Опасный боеприпас находился совсем рядом с городом-курортом, к счастью, он не взорвался.