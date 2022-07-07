Ставропольского водителя, который обвиняется в гибели подростка, заключили под стражу

Стало известно, что 18-летний водитель-бесправник, который оставил своего пассажира умирать на месте ДТП в Ставропольском крае, был арестован на два месяца. Погибшему было 14 лет. В момент аварии водитель был пьяный. Против него было возбуждено уголовное дело.

Напомним, трагедия произошла на автодороге «Ставрополь – Александровское - Минеральные Воды». Водитель автомобиля ВАЗ-21099, 18-летний местный житель, ехал на большой скорости, в результате он не справился с управлением и съехал с дороги. Машина опрокинулась.

В момент автоаварии в салоне автомобиля находились три человека. Среди них был подросток, несовершеннолетнему было 14 лет. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался в больнице.

По факту автоаварии было возбуждено уголовное дело по .п. «а, б» ч. 4 ст. 264 УК РФ. Сегодня, 7 июля 2022 года, в Александровском районном суде был рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого 18-летнего местного жителя. Суд постановил заключить молодого человека под стражу сроком на 2 месяца.

Расследование уголовного дела продолжается и находится под контролем прокуратуры Александровского района.