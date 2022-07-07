Главного специалиста комитета градостроительства Ставрополя арестовали за взятку

Октябрьский районный суд Ставрополя заключил под стражу главного специалиста отдела капитального строительства комитета градостроительства администрации краевой столицы. Мужчину обвиняют в получении взятки.

По версии следствия, сотрудник строительного комитета градостроительства использовал свое служебное получение, чтобы переоформить статус объекта недвижимости. Об этом его попросил владелец крупного жилого помещения, который решил поменять статус объекта недвижимости - сделать его нежилым. Для этого он обратился к главному специалисту отдела капительного строительства.

Но заключенная сделка вскрылась, а против сотрудника комитета градостроительства краевого центра возбудили уголовное дело. Сегодня, 7 июля 2022 года, Октябрьский районный суд заключил под стражу обвиняемого. Свое решение судья объяснил тем, что совершенное преступление считается особо тяжким.