Следственный комитет Ингушетии возбудил уголовное дело по факту гибели девочки

В Назрановском межрайонном следственном отделе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка-инвалида. Девочка выпала из окна квартиры, которая расположена на 4 этаже.

Напомним, страшная трагедия произошла во вторник, 5 июля 2022 года. В 12 часов в экстренную службу поступил звонок, сообщали, что из окна многоквартирного дома на улице Б. Гагиева в городе Магас выпала девочка. От полученных телесных повреждений ребенок умер.

- По данному факту следователем Назрановского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), - сообщается в официальном пресс-релизе на сайте Следственного комитета республики Ингушетия.

В данным момент проводятся все необходимые следственные действия, которые помогут установит причины и обстоятельства трагедия. Расследование гибели ребенка продолжается.