В Кисловодске школьник получил перелом бедра, перебегая дорогу в неположенном месте

По сообщению Госавтоинспекции Ставропольского края, в четверг, 7 июля 2022 года, школьник получил перелом бедра при столкновении с машиной. Девятилетний мальчик перебегал дорогу в неположенном месте.

Сотрудники Госавтоинспекции рассказали, что инцидент произошел 7 июля 2022 года, примерно в 6 вечера на ул.Героев Медиков. Школьник перебегал дорогу в 80 метрах от пешеходного перехода, в неположенном месте. По дороге ехала иномарка Хендэ Солярис под колесами которой он и оказался. В результате наезда 9-летний мальчик доставлен в реанимационное отделение городской больницы.

Известно, что за рулем автомобиля находилась 27-летняя местная жительница, которая не является злостной нарушительницей ПДД. В момент ДТП женщина не имела признаков опьянения.

- По факту автоаварии проводится проверка, к которой подключены родители ребенка. Автоинспекторам предстоит выяснить, кто и как информировал пострадавшего о необходимости соблюдения ПДД, - сообщили в телеграм-канале Госавтоинспекции Ставрополья.