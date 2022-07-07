В Дагестане разыскали родственников умершего в автобусе мужчины

В пресс-службе МВД Дагестана рассказали, что с полицейскими связалась супруга мужчины, который умер в автобусе после остановки сердца. Женщина сообщили сотрудникам правоохранительных органов, что ее муж не взял с собой документы и телефон.

Напомним, трагедия произошла в среду, 6 июля 2022 года, в Махачкале. В районе дома №88 по проспекту Имама Шамиля в автобусе №44А скончался мужчина. По словам свидетелей дагестанец схватился за сердце и неожиданно упал, врачи скорой помощи констатировали смерть.

По словам очевидцев, пассажир схватился за сердце, а потом упал. Прибывшие на место медики скорой помощи констатировали смерть.

Документов у мужчины при себе не оказалось, поэтому его личность нельзя было установить. Полицейские обратились с просьбой помочь разыскать родственников мужчины. На следующий день после трагедия откликнулась супруга местного жителя.

- Он вышел из дома незадолго до трагедии, не взял с собой телефон, возможно просто забыл, ничего не предвещало беды, именно поэтому его и не стали искать сразу, - рассказали в пресс-службе МВД Дагестана.