На Ставрополье 8 июля зафиксирован самый высокий за неделю уровень заболеваемости коронавирусом

К выходным Ставропольский край подошел с самым высоким показателем заболеваемости коронавирусом за неделю. Данная цифра менялась следующим образом: 41 заразившийся, 43, 61, 57, а к 8 июля она достигла 71.

- К сожалению, зарегистрирован новый летальный случай, связанный с COVID-19 (второй за неделю - прим.), соболезную родным скончавшегося, - написал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров на своей официальной странице Вконтакте.

При этом количество госпитализаций остается примерно на одном уровнем - 18-20 человек (за исключением 5 июля - тогда в больницы попали 11 человек).

Дети также стали заражаться коронавирусом чаще: если в начале недели пациентов с COVID-19 было только по одному, то затем эта цифра выросла до 5, а к пятнице - до 7. Четыре ребенка проходят лечение на дому, трое - в различных медучреждениях края.

На фоне такой статистики за неделю резко выросло число желающих вакцинироваться от коронавируса: первым компонентом - с 94 до 1069 в сутки, вторым компонентом - с 45 до 578.