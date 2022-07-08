В Ставрополе пройдет чемпионат России по пляжному гандболу 2022. Соревнования продлятся два дня - 9 и 10 июля. Краевая столица примет предпоследний, третий тур.

По итогам прошедших игр лидерует ставропольский Виктор». Соперниками наших гандболистов станут команды «Технолог-Спартак», «Спартак-Рифы» (обе - Белгород), «Екатеринодар» (Краснодар), а также две сборные - Карачаево-Черкесской Республики и Краснодарского края.

Ставропольцев приглашают на стадион пляжных видов спорта Комсомольского пруда поболеть за «Виктор». Его поединки в рамках 3-го тура чемпионата России по пляжному гандболу 2022 пройдут по следующему расписанию:

9 июля: 16-20 - против сборной КЧР, 19-00 - сборная Краснодарского края, 21-00 - «Екатеринодар».

10 июля: 10-00 - «Спартак-Рифы», 12:40 - «Технолог-Спартак».

Затем спортсменом ждет почти двухнедельный перерыв, после которого им предстоит сыграть в заключительном четвертом туре. Он пройдет в Белгороде с 22 по 24 июля.