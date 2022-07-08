Энергетики назвали время восстановления света на пяти улицах в Ставрополе

8 июля 2022 года в 8 утра жители нескольких десятков домов на пяти улицах в Ставрополе остались без света.

Отключение электроснабжения произошло по следующим адресам:

- на улице Белорусской в домах №1, 5, 12, а также с 11 по 15а;

- на улице Бурмистрова в домах с 107а по 111;

- на улице Красной в домах с 17а по 27, с 24а по 32;

- в проезде Аральском в домах с 1а по 13, с 2 по 10,

- на улице Щорса в домах с 143 по 157а, с 142 по 462а.

Как уточнили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе министерства энергетики, промышленности и связи, данное отключение - плановое, осуществляется текущий ремонт на подстанции «Восточная».

- Плановое время восстановления электроснабжения на перечисленных улицах - 17 часов, - уточнили в Минпроме СК.

Тем временем, в Ставрополе продолжаются отключения горячей воды. С подробным графиком можно ознакомиться по ссылке.