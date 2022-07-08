Омоновец из Дагестана стал донором костного мозга для больного раком из Москвы

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Дагестан

В отделении трансфузиологии и процессинга Кировского института гематологии и переливания крови провели забор клеток костного мозга для трансплантации пациенту с раком из Москвы. Донором стал сотрудник ОМОН «Горец» из Махачкалы. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Дагестану.

Как уточнили помощь требуется пациенту одной из столичных клиник с острой формой онкогематологического заболевания.

- Прапорщик полиции Рамис А. попал в регистр потенциальных доноров костного мозга еще в 2014 году. Тогда росгвардеец вместе с сослуживцами сдавали плазму в Дагестанской станции переливания крови для нужд медицинских учреждений республики, - добавили в Росгвардии РД.

- Я тогда подумал: если смогу спасти кому-то жизнь, то должен это сделать. Спустя 8 лет мне позвонили и сообщили, что я могу помочь одному из пациентов с тяжелым заболеванием. Я согласился сразу. Это важное событие в моей жизни, и я рад, что дал кому-то шанс на жизнь, - поделился сам сотрудник спецподразделения.